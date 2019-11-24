В воскресенье на Донбассе зафиксировано три обстрела, без потерь

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 19:14

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Детали: Все 3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, у Водяного, что на Приазовье, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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