В воскресенье на Донбассе зафиксировано три обстрела, без потерь

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Детали: Все 3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, у Водяного, что на Приазовье, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.