4 моряків із судна, затонулого біля Мавританії, повернулися до України

Четверо українських моряків із судна "Іван Голубець", затонулого влітку біля берегів Мавританії, повернулися додому.

Джерело: Twitter державного секретаря МЗС України Андрія Заяця

Пряма мова: "Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи".

Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи. Thank Minister I. Ould Cheikh Ahmed — Andriy Zayats (@ZayatsAz) November 25, 2019

Деталі: Заяць подякував міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.

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