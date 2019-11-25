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4 моряків із судна, затонулого біля Мавританії, повернулися до України

Понеділок, 25 листопада 2019, 09:11

Четверо українських моряків із судна "Іван Голубець", затонулого влітку біля берегів Мавританії, повернулися додому.

Джерело: Twitter державного секретаря МЗС України Андрія Заяця

Пряма мова: "Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи".

Деталі: Заяць подякував міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.

Передісторія:

  • У ніч на 22 липня біля берегів Мавританії горів український океанський траулер "Іван Голубець" (зафрахтований латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії). За даними ЗМІ, на борту в момент загоряння перебувало 90 осіб - громадяни України і Росії.
  • Повідомлялося, що на судні перебувало 29 громадян України – і один зник безвісти.

Теми: моряки
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