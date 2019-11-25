4 моряков с судна, затонувшего у Мавритании, вернулись в Украину

Четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", затонувшего летом у берегов Мавритании, вернулись домой.

Источник: Twitter государственного секретаря МИД Украины Андрея Зайца

Прямая речь: "Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры".

Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи. Thank Minister I. Ould Cheikh Ahmed