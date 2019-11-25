4 моряков с судна, затонувшего у Мавритании, вернулись в Украину
Понедельник, 25 ноября 2019, 09:11
Четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", затонувшего летом у берегов Мавритании, вернулись домой.
Источник: Twitter государственного секретаря МИД Украины Андрея Зайца
Прямая речь: "Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры".
Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи. Thank Minister I. Ould Cheikh Ahmed— Andriy Zayats (@ZayatsAz) November 25, 2019
Детали: Заяц поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда.
Предыстория:
- В ночь на 22 июля у берегов Мавритании горел украинский океанский траулер "Иван Голубец" (зафрахтованный латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии). По данным СМИ, на борту в момент возгорания находилось 90 человек – граждане Украины и России.
- Сообщалось, что на судне находилось 29 граждан Украины – и один пропал без вести.