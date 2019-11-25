Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

4 моряков с судна, затонувшего у Мавритании, вернулись в Украину

Понедельник, 25 ноября 2019, 09:11

Четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", затонувшего летом у берегов Мавритании, вернулись домой.

Источник: Twitter государственного секретаря МИД Украины Андрея Зайца

Прямая речь: "Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры".

Детали: Заяц поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда.

Предыстория:

  • В ночь на 22 июля у берегов Мавритании горел украинский океанский траулер "Иван Голубец" (зафрахтованный латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии). По данным СМИ, на борту в момент возгорания находилось 90 человек – граждане Украины и России.
  • Сообщалось, что на судне находилось 29 граждан Украины – и один пропал без вести.

Темы: моряки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
моряки
Цены растут в геометрической прогрессии: как миграция зерна изменила жизнь городов на Дунае
Контрнаступление на море: почему так трудно посадить коррупционеров
Минцифры анонсировало получение специальных документов для моряков в "Дії"
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: