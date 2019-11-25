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Адвокатка родин Героїв Небесної сотні голодує вже 5-й день

Понеділок, 25 листопада 2019, 14:55

В соцмережах набирає обертів флешмоб на підтримку вимог адвоката сімей Небесної сотні Євгенії Закревської, яка 5-й день голодує проти зупинки справ Майдану.

Джерело: керівник ГО Правозахисна ініціатива Богдан Чумак у Facebook, ексочільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

Деталі: Умови флешмобу на підтримку вимог Закревської:

1. Сфотографувати пляшку води без етикетки.
2. Опублікувати фото в соцмережах з текстом вимог
3. Відмітити 3-х друзів, які мають продовжити флешмоб.

 

У своєму пості Чумак тегнув і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Закревська вимагає скликати позачергове засідання парламенту та прийнятти закон про ДБР з урахуванням правки, яка розблокує розслідування справ Майдану. Скликати засідання можуть 150 депутатів, або президент.

Звернутися до знайомих народних депутатів із вимогою скликати позачергове засідання Верховної Ради, закликала і Уляна Супрун.

Пряма мова Супрун: "Чимало процесів, рішень та зрушень в Україні стають можливими не завдяки, а всупереч. Вони стають можливими завдяки людям, що віддані своїй справі та відстоюють справедливість, як Женя. Кожен із нас може допомогти не злити справи Майдану та підтримати Женю".

 

Що передувало: Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР. Правка мала б дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування. В ГПУ поза тим запевнили, що слідство у справах Майдану не зупинятиметься.

Чому це важливо: Ключове значення має прийняття Верховною Радою закону щодо удосконалення роботи ДБР, який дозволить слідчим прокуратури, що працювали над вказаними провадженнями, перейти до відповідного підрозділу ДБР у спрощеному порядку для більш ефективного подальшого розслідування цих злочинів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвромайданГенпрокуратураДБРВерховна Рада
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