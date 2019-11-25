Адвокат семей Героев Небесной сотни голодает уже 5-й день

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Понедельник, 25 ноября 2019, 15:55

В соцсетях набирает обороты флешмоб в поддержку требований адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, которая 5-й день голодает против остановки дел Майдана.

Источник: руководитель ОО "Правозащитная инициатива" Богдан Чумак в Facebook, экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

Детали: Условия флешмоба в поддержку требований Закревской:

1. Сфотографировать бутылку воды без этикетки.

2. Опубликовать фото в соцсетях с текстом требований

3. Отметить 3-х друзей, которые должны продолжить флешмоб.

 

В своем посте Чумак тегнул и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Закревская требует созвать внеочередное заседание парламента и принятия закона о ГБР с учетом поправки, которая разблокирует расследования дел Майдана. Созвать заседание могут 150 депутатов или президент.

Обратиться к знакомым народным депутатам с требованием созвать внеочередное заседание Верховной Рады призвала и Ульяна Супрун.

Прямая речь Супрун: "Многие процессы, решения и сдвиги в Украине становятся возможными не благодаря, а вопреки. Они становятся возможными благодаря людям, преданных своему делу и отстаивающим справедливость, как Женя. Каждый из нас может помочь не слить дела Майдана и поддержать Женю".

 

Что предшествовало: Адвокат Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотрения парламентом поправки к законопроекту о ГБР. Правка должна позволить следователям по делам Майдана возобновить расследование. В ГПУ в свою очередь заверили, что следствие по делам Майдана не будет останавливаться.

Почему это важно: Ключевое значение имеет принятие Верховной Радой закона об усовершенствовании работы ГБР, который позволит следователям прокуратуры, работавшим над указанными производствами, перейти в соответствующее подразделение ГБР в упрощенном порядке для более эффективного дальнейшего расследования этих преступлений.

Валентина Романенко, УП
Темы: Евромайдан Генпрокуратура ГБР Верховная Рада


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