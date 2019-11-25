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Зеленський поговорив з Путіним про газ і зникле озброєння з кораблів – ОП

Понеділок, 25 листопада 2019, 21:02
Зеленський поговорив з Путіним про газ і зникле озброєння з кораблів – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: повідомлення Офісу президента України у Facebook

Дослівно: "Глава Української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах".

Деталі: Крім того, за даними ОП, під час розмови президенти "торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС".

Інших подробиць розмови в Офісі президента не повідомляють.

Водночас у прес-службі президента РФ розповіли, що розмова відбулася за ініціативою Зеленського з урахуванням запланованого на 9 грудня саміту в "нормандському форматі".

За даними російської сторони, під час спілкування президенти "торкнулися ситуації з передачею трьох військових кораблів" і "детально обговорили газову проблематика, включаючи питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну".

Дослівно: "Досягнуто домовленість про продовження контактів на різних рівнях".

Передісторія:

  • 18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.
  • 20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".
  • Президент Володимир Зеленський після огляду повернених РФ суден повідомив, що на них не вистачає частини озброєння і обладнання, і заявив, що Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там є".
  • Федеральна служба безпеки Росії заявила, що військові кораблі, затримані в листопаді минулого року в Керченській протоці, були передані Україні в нормальному стані і зі справною сантехнікою.

Українська правда

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Теми: ПутінЗеленськийгаз
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