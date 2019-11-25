Зеленский поговорил с Путиным о газе и исчезнувшем вооружении с кораблей – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: сообщение Офиса президента Украины в Facebook

Дословно: "Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах".

Детали: Кроме того, по данным ОП, во время разговора президенты "затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС".

Других подробностей разговора в Офисе президента не сообщают.

В то же время в пресс-службе президента РФ рассказали, что разговор состоялся по инициативе Зеленского с учетом запланированного на 9 декабря саммита в "нормандском формате".

По данным российской стороны, во время общения президентов была "затронута ситуация с передачей трех военных кораблей" и "подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину".

Дословно: "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях".

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