Зеленский поговорил с Путиным о газе и исчезнувшем вооружении с кораблей – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: сообщение Офиса президента Украины в Facebook

Дословно: "Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах".

Детали: Кроме того, по данным ОП, во время разговора президенты "затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС".

Других подробностей разговора в Офисе президента не сообщают.

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