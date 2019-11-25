Зеленский поговорил с Путиным о газе и исчезнувшем вооружении с кораблей – ОП

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Понедельник, 25 ноября 2019, 22:02

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: сообщение Офиса президента Украины в Facebook

Дословно: "Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах".

Детали: Кроме того, по данным ОП, во время разговора президенты "затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС".

Других подробностей разговора в Офисе президента не сообщают.

Предыстория:

  • 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.
  • 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически "угробили".
  • Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".
  • В свою очередь, Федеральная служба безопасности России заявила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на этой неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Украинская правда
Темы: Путин Зеленский газ


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