Зеленский поговорил с Путиным о газе и исчезнувшем вооружении с кораблей – ОП
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Источник: сообщение Офиса президента Украины в Facebook
Дословно: "Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах".
Детали: Кроме того, по данным ОП, во время разговора президенты "затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС".
Других подробностей разговора в Офисе президента не сообщают.
В то же время в пресс-службе президента РФ рассказали, что разговор состоялся по инициативе Зеленского с учетом запланированного на 9 декабря саммита в "нормандском формате".
По данным российской стороны, во время общения президентов была "затронута ситуация с передачей трех военных кораблей" и "подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину".
Дословно: "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях".
Предыстория:
- 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.
- 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически "угробили".
- Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".
- В свою очередь, Федеральная служба безопасности России заявила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на этой неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.