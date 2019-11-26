Реабілітація Кулеби після ДТП може зайняти рік-півтора

Стан уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби після автомобільної аварії на Київщині залишається важким, його син залишається в медикаментозній комі.

Джерело: брифінг лікарів лікарні "Феофанія"

Пряма мова головного лікаря "Феофанії" Ігоря Семеніва: "Він знаходиться в інтенсивній неврології, тобто нейрореанімації. Стан залишається важким.

Проводяться певні медикаментозні заходи, щоб зменшити больовий синдром і запобігти виникненню ускладнень з боку головного мозку. Це сьогодні виступає на перший план. Хоча також важливо, що є травма грудної клітини й черевної порожнини – але там все більш-менш стабільно.

Ми надіємось на вік молодий і адекватність лікування.

На сьогоднішній день не плануються хірургічні втручання, але потреба в цьому може виникнути в будь-який момент – ми не можемо зараз сказати, що їх не буде.

Син також знаходиться у важкому стані… Ми не можемо судити про його свідомість, тому що ми певні медикаменти даємо, щоби знеболити й не допустити ускладнень. Він залишається в медикаментозній комі".

Деталі: Головний лікар "Феофанії" вважає, що в Миколи Кулеби не повинно залишитися наслідків, але щодо сина – важко сказати зараз, які будуть віддалені наслідки черепно-мозкової травми.

Семенів уточнив, що реабілітація після таких складних політравм "може тривати і рік, і півтора року", а також залежить від індивідуальних особливостей організму.

Загалом реабілітація ділиться на три етапи: перший етап триває від 6-ти до 8-ми місяців і починається в реанімації.

Семенів повідомив, що тільки-но закінчився консиліум за участю провідних спеціалістів – академіків Педаченка й Фоміна, доцента Боднара – щоб узгодити лікування Кулеби.

А заступник головного лікаря з медичної частини Андрій Строкань на запитання про готовність Кулеби спілкуватися з журналістами нагадав, що в того перелом ребер із 2-го по 10-те і черепно-мозкова обструкція, а така травма грудної клітини – одна з найболючіших.

Семенів додав, що Кулеба найбільше переживає за своїх дітей – тож йому не до спілкування, а коли одужає – дасть відповіді.

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