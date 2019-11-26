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Реабилитация Кулебы после ДТП может занять год-полтора

Вторник, 26 ноября 2019, 10:51

Состояние уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы после автомобильной аварии остается тяжелым, его сын остается в медикаментозной коме.

Источник: брифинг врачей больницы "Феофания"

Прямая речь главного врача "Феофании" Игоря Семенива: "Он находится в интенсивной неврологии, то есть нейрореанимации. Состояние остается тяжелым.

Проводятся определенные медикаментозные меры, чтобы уменьшить болевой синдром и предотвратить возникновение осложнений со стороны головного мозга. Это сегодня выступает на первый план. Хотя также важно, что есть травма грудной клетки и брюшной полости – но там все более-менее стабильно.

Мы надеемся на возраст молодой и адекватность лечения.

На сегодняшний день не планируются хирургические вмешательства, но потребность в этом может возникнуть в любой момент – мы не можем сейчас сказать, что их не будет.

Сын также находится в тяжелом состоянии... Мы не можем судить о его сознании, потому что мы определенные медикаменты даем, чтобы обезболить и не допустить осложнений. Он остается в медикаментозной коме".

Детали: Главный врач "Феофании" считает, что у Николая Кулебы не должно остаться последствий, но в отношении сына – сложно сказать сейчас, какими будут отдаленные последствия черепно-мозговой травмы.

Семенив уточнил, что реабилитация после таких сложных политравм "может длиться и год, и полтора года", а также зависит от индивидуальных особенностей организма.

В целом реабилитация делится на три этапа: первый этап длится от 6-ти до 8-ми месяцев и начинается в реанимации.

Семенив сообщил, что только что закончился консилиум с участием ведущих специалистов – академиков Педаченко и Фомина, доцента Боднара – чтобы согласовать лечения Кулебы.

А заместитель главного врача по медицинской части Андрей Строкань на вопрос о готовности Кулебы общаться с журналистами напомнил, что у того перелом ребра с 2-го по 10-е и черепно-мозговая обструкция, а такая травма грудной клетки – одна из самых болезненных.

Семенив добавил, что Кулеба больше всего переживает за своих детей – и ему не до общения, а когда выздоровеет – даст ответы.

Предыстория:

  • 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в Киевской области.
  • На следующий день сообщалось, что Николай Кулеба находится в больнице "Феофания" в состоянии средней тяжести, а его старший сын – без сознания.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ДТП
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