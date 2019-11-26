Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Остановка дел Майдана: Труба "умывает руки"

Вторник, 26 ноября 2019, 14:15
Остановка дел Майдана: Труба умывает руки

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отрицает, что расследование дел Майдана остановлено из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР.

Источник: Труба в своем Telegram-канале

Прямая речь: "Хочу опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР. Это не соответствует действительности".

Детали: По словам Трубы, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. Директор ГБР говорит, что по законодательству ГПУ должна передать материалы в течение трех месяцев - и этот процесс не зависит от ГБР.

Из 114 уголовных производств в отношении преступлений времен Евромайдана в ГБР переходит меньше половины - около 50.

Труба уверяет, что следователи ГБР готовы принимать материалы производств и продолжать расследование. Назначен также и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об участии в расследовании следователей ГПУ руководитель ГБР говорит, что речь идет не об автоматическом переводе, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора.

Прямая речь: "Я только за то, чтобы расследование завершили те люди, которые занимались им все годы, но в то же время убежден, что собеседование с ними должно иметь место. И наконец: я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в судв, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново. Мы будем выкладываться на все 100%, мы готовы сотрудничать с адвокатами семей, следователями ГПУ, со всеми гражданами, чтобы по делам Майдана Украина получила ответ".

Почему это важно: Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская 6-й день голодает против остановки дел Майдана.

Что было ранее: Труба жаловался, что из-за недостатка следователей расследование дел Майдана, которые передадут ГБР из прокуратуры, затянется. "5 тысяч томов материалов, которые будут переданы новым следователям. 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала. На время это остановит расследование", - отмечал он.

В Генпрокуратуре убеждали, что следствие на время передачи дел не будет останавливаться.

Украинская правда
Темы: ЕвромайданГБРГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: