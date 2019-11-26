Загинув солдат, який їхав в зону ООС: випав із потяга

Солдат, який їхав у зону Операції об’єднаних сил, випав з потяга на Київщині, а згодом помер у лікарні.

Джерело: Військова прокуратура центрального регіону

Дослівно: "Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом загибелі старшого солдата, який випав з потяга".

Деталі: Військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади 1987 року народження їхав у складі підрозділу ешелоном в зону проведення ООС.

18 листопада його виявили на залізничному полотні поблизу ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

Старшого солдата доставили "швидкою" до Білоцерківського військового госпіталю.

Він перебував у тяжкому стані: відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку ІІ ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки, кома ІІ ступеня.

25 листопада солдат помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з військовою прокуратурою.

За даним фактом розслідують провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). У справі призначили низку судово-медичних експертиз.