Погиб солдат, который ехал в зону ООС: выпал из поезда

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Вторник, 26 ноября 2019, 16:03

Солдат, который ехал в зону Операции объединенных сил, выпал из поезда в Киевской области, а впоследствии умер в больнице.

Источник: Военная прокуратура центрального региона

Дословно: "Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели старшего солдата, который выпал из поезда".

Детали: Военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады 1987 года рождения ехал в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС.

18 ноября его обнаружили на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

Старшего солдата доставили "скорой" в Белоцерковский военный госпиталь.

Он находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени.

25 ноября солдат скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с военной прокуратурой.

По данному факту расследуется производство по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). В деле назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе чрезвычайное происшествие


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