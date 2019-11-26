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На Донбасі 6 обстрілів, провокації вогню на ділянці розведення – ООС

Вівторок, 26 листопада 2019, 17:21

Збройні формування Російської Федерації 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, провокували вогонь у відповідь поблизу ділянки розведення №3.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Штаб зафіксував три обстріли неподалік Старогнатівки, по одному поблизу Кримського і Луганського.

Також противник веде вогонь поблизу "Петрівського".

Повідомлення ООС: "Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь у відповідь, вони сподіваються на те, що наші захисники влучать по ділянці розведення №3 "Петрівське". Усі ці дії з боку ЗФ РФ відбуваються напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську".

Цьому передувало: 25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Поранено цивільну особу у Мар’їнці: куля влучила в грудну клітину та плече зліва.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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