На Донбассе 6 обстрелов, провокации огня на участке разведения – ООС

59 просмотров
Вторник, 26 ноября 2019, 18:21

Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, провоцировали ответный огонь вблизи участка разведения №3.

Источник: штаб ООС

Детали: Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал три обстрела неподалеку Старогнатовки, по одному вблизи Крымского и Луганского.

Также противник стрелял вблизи "Петровского".

Сообщение ООС: "Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь, они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Все эти действия со стороны ВФ РФ происходят накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске".

Этому предшествовало: 25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Ранено гражданское лицо в Марьинке: пуля попала в грудную клетку и плечо слева.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: оккупанты 8 раз открывали огонь, ранено гражданского 26 ноября 2019, 07:08
Боевики 7 раз открывали огонь 25 ноября 2019, 07:13
ООС: 8 обстрелов, без потерь 24 ноября 2019, 07:06
Все новости
Главные новости
Остановка дел Майдана: Труба "умывает руки"
Зеленский: Господин Коломойский не является президентом Украины
НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне
ГБР просит снять неприкосновенность с Федыны за угрозы Зеленскому
Все новости
деньги

Как попросить прибавку к зарплате

еда

Как сделать макароны дома

тест

Как вода влияет на наше тело и жизнь?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів