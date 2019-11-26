На Донбассе 6 обстрелов, провокации огня на участке разведения – ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, провоцировали ответный огонь вблизи участка разведения №3.

Источник: штаб ООС

Детали: Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал три обстрела неподалеку Старогнатовки, по одному вблизи Крымского и Луганского.

Также противник стрелял вблизи "Петровского".

Сообщение ООС: "Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь, они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Все эти действия со стороны ВФ РФ происходят накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске".

Этому предшествовало: 25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Ранено гражданское лицо в Марьинке: пуля попала в грудную клетку и плечо слева.