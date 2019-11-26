Під Радою провели акцію в підтримку адвокатки родин Героїв Небесної сотні

На акції під Верховною Радою адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, яка голодує вже шостий день, повідомила, що розслідування справ Майдану можуть поновити не раніше другої половини січня наступного року.

Джерело: "Громадське радіо", hromadske

Пряма мова Закревської: "Мала зустріч з прем’єр-міністром...Гончарук пообіцяв, що 3 грудня питання має бути розглянуто, і при Державному бюро розслідувань має бути створена комісія, яка розслідуватиме справи Майдану. Але запрацює вона не раніше січня наступного року...

У найкращому варіанті слідчі дії відновлюються у січні. А там Різдво, тому з другої половини січня. Частково це певні досягнення, але поки це обіцянки. До того ж це велика прірва у розслідуванні".

Деталі: Закревська пояснила, що слідство зупинене, а юридичні терміни у справах спливають.

Адвокатка сказала, що голодуватиме "до моменту, коли відновлення слідства стане невідворотнім фактом".

Громадське радіо

Громадське радіо

Що передувало: Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР. Правка мала б дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування. В ГПУ поза тим запевнили, що слідство у справах Майдану не зупинятиметься.