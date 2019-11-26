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Под Радой провели акцию в поддержку адвоката семей Героев Небесной сотни

Вторник, 26 ноября 2019, 21:19

На акции под Верховной Радой адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, которая голодает уже шестой день, сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не ранее второй половины января следующего года.

Источник: "Громадське радіо", hromadske

Прямая речь Закревской: "Встретилась с премьер-министром...Гончарук пообещал, что 3 декабря вопрос должен быть рассмотрен, и при Государственном бюро расследований должна быть создана комиссия, которая будет расследовать дела Майдана. Но заработает она не раньше января следующего года...

В лучшем варианте следственные действия восстанавливаются в январе. А там Рождество, поэтому со второй половины января. Частично это определенные достижения, но пока это только обещания. К тому же это большая пропасть в расследовании".

Детали: Закревская пояснила, что следствие остановлено, а юридические термины по делам истекают.

Адвокат сказала, что будет голодать "до момента, когда восстановление следствия станет неотвратимым фактом".

 
Громадське радіо
 
Громадське радіо

Что предшествовало: Адвокат Евгения Закревская объявила голодовку из-за нерассмотренной парламентом поправки к законопроекту о ГБР. Правка должна позволить следователям по делам Майдана возобновить расследование. В ГПУ заверили, что следствие по делам Майдана не будет останавливаться.

Темы: МайданВерховная Радаакции
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