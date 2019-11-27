В ООН зібрали половину суми для гуманітарної допомоги Донбасу
В Офісі ООН з координації гуманітарних питань в Україні повідомили, що зібрали половину необхідної суми для гуманітарної допомоги жителям Донбасу
Джерело: Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні в Twitter
Дослівно: "Вдячні донорам за їх підтримку нашої гуманітарної програми. До цього часу надійшло 82 мільйона доларів - половина необхідної суми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловіку, жінці, хлопцю та дівчині,хто розраховує на нас."
We are grateful to the donors for their support of our humanitarian action.— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) November 26, 2019
US$82 million were received so far - half of our total appeal.
Although more is required to reach every man, woman, boy and girl who counts on us. #InvestInHumanity Donate👉https://t.co/1xGFLNIjtI pic.twitter.com/IYYPPtsMtn
Нагадаємо:
- У лютому 2019 року в ООН створили об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні і закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від війни.
- У вересні ООН звернулась до донорів з проханням знайти 52 мільйони доларів до початку зими для забезпечення найбільш критичних гуманітарних потреб на Сході України.
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