В ООН зібрали половину суми для гуманітарної допомоги Донбасу

В Офісі ООН з координації гуманітарних питань в Україні повідомили, що зібрали половину необхідної суми для гуманітарної допомоги жителям Донбасу

Джерело: Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні в Twitter

Дослівно: "Вдячні донорам за їх підтримку нашої гуманітарної програми. До цього часу надійшло 82 мільйона доларів - половина необхідної суми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловіку, жінці, хлопцю та дівчині,хто розраховує на нас."

We are grateful to the donors for their support of our humanitarian action.



US$82 million were received so far - half of our total appeal.



Although more is required to reach every man, woman, boy and girl who counts on us. #InvestInHumanity Donate👉https://t.co/1xGFLNIjtI pic.twitter.com/IYYPPtsMtn