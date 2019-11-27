В ООН зібрали половину суми для гуманітарної допомоги Донбасу

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Середа, 27 листопада 2019, 06:47

В Офісі ООН з координації гуманітарних питань в Україні повідомили, що зібрали половину необхідної суми для гуманітарної допомоги жителям Донбасу

Джерело: Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні в Twitter

Дослівно: "Вдячні донорам за їх підтримку нашої гуманітарної програми. До цього часу надійшло 82 мільйона доларів - половина необхідної суми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловіку, жінці, хлопцю та дівчині,хто розраховує на нас."

Нагадаємо:

  • У лютому 2019 року в ООН створили об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні і закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від війни.
  • У вересні ООН звернулась до донорів з проханням знайти 52 мільйони доларів до початку зими для забезпечення найбільш критичних гуманітарних потреб на Сході України.

Українська правда
Теми: ООН Донбас


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