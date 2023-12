В ООН собрали половину суммы для гуманитарной помощи Донбассу

В Офисе ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине сообщили, что собрали половину необходимой суммы для гуманитарной помощи жителям Донбасса

Источник: Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине в Twitter

Дословно: "Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. К этому времени поступило 82 миллиона долларов - половина необходимой суммы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас."

We are grateful to the donors for their support of our humanitarian action.



US$82 million were received so far - half of our total appeal.



Although more is required to reach every man, woman, boy and girl who counts on us. #InvestInHumanity Donate👉https://t.co/1xGFLNIjtI pic.twitter.com/IYYPPtsMtn