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Російські найманці 12 разів відкривали вогонь – ООС

Середа, 27 листопада 2019, 06:09

26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. З українського боку минулося без втрат.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

Обстріли велись неподалік Луганського, Кримського, Новотошківського, Троїцького, Старогнатівки, Широкиного та Березового.

Нагадаємо:

  • 25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню та поранили цивільну особу.

Українська правда

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Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООС
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