Российские наемники 12 раз открывали огонь – ООС
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Среда, 27 ноября 2019, 07:09
26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. С украинской стороны обошлось без потерь.
Источник: отчет ООС
Детали: Боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Обстрелы велись неподалеку Луганского, Крымского, Новотошковского, Троицкого, Старогнатовки, Широкино и Березового.
Напомним:
- 25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и ранили гражданское лицо.
Украинская правда
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