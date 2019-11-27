Российские наемники 12 раз открывали огонь – ООС

26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. С украинской стороны обошлось без потерь.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись неподалеку Луганского, Крымского, Новотошковского, Троицкого, Старогнатовки, Широкино и Березового.

Напомним: