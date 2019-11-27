Российские наемники 12 раз открывали огонь – ООС

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Среда, 27 ноября 2019, 07:09

26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. С украинской стороны обошлось без потерь.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись неподалеку Луганского, Крымского, Новотошковского, Троицкого, Старогнатовки, Широкино и Березового.

Напомним:

  • 25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и ранили гражданское лицо.

Украинская правда
Темы: Донбасс Объединенные силы на Донбассе ООС


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