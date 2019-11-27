"Різдвяні канікули": українці двічі матимуть довгі вихідні

До Нового 2020 Року та різдвяних свят українці матимуть додаткові вихідні.

Джерело: рішення уряду

Деталі: Середа 25 грудня 2019 року буде днем відпочинку з нагоди Різдва Христового за григоріанським календарем. 24 грудня рекомендовано зробити скорочений робочий день.

Понеділок і вівторок перед Новим Роком, 30 і 31 грудня, також будуть вихідними. Їх доведеться відпрацювати 21 та 28 грудня. 28 грудня також буде скороченим "робочим".

Натомість на Новий рік українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: з 29-го грудня 2019 року до 1 січня 2020 року включно.

Крім того, 4 поспіль вихідних буде й на початку січня – з нагоди Різдва за юліанським календарем. Кабінет міністрів переніс робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня, тож 4-7 січня включно будуть неробочими.