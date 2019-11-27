"Рождественские каникулы": у украинцев дважды будут длинные выходные

К Новому 2020 Году и рождественских праздникам украинцы будут иметь дополнительные выходные.

Источник: решения правительства

Детали: Среда 25 декабря 2019 года будет днем ​​отдыха по случаю Рождества Христова по григорианскому календарю. 24 декабря рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.

Понедельник и вторник перед Новым Годом, 30 и 31 декабря, также будут выходными. Их придется отработать 21 и 28 декабря. 28 декабря также будет сокращенным "рабочим".

Зато под Новый год украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 29-го декабря 2019 года по 1 января 2020 года включительно.

Кроме того, 4 подряд выходных будет и в начале января – по случаю Рождества по юлианскому календарю. Кабинет министров перенес рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января, поэтому 4-7 января включительно будут нерабочими.

С 2017 года Украина отмечает Рождество Христово дважды: католики – 25 декабря, православные христиане – 7 января.