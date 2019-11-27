Справа про бронежилети: ДБР оголосило підозру постачальнику Міноборони

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру засновнику компанії, яка поставила неякісні бронежилети для Збройних сил України за завищеною ціною.

Джерело: ДБР

Дослівно: "У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних Сил України, зокрема бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, повідомлено про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісного майна".

Деталі: За даними УП, мова йде про одного з власників ТОВ "Науково виробниче підприємство "ТЕМП-3000" Юрія Євтушенка.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Що передувало: Раніше в рамках досудового розслідування згаданого кримінального провадження слідчі ДБР повідомили про підозру п'ятьом високопосадовцям Міністерства оборони.

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