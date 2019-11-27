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Справа про бронежилети: ДБР оголосило підозру постачальнику Міноборони

Середа, 27 листопада 2019, 10:50

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру засновнику компанії, яка поставила неякісні бронежилети для Збройних сил України за завищеною ціною.

Джерело: ДБР

Дослівно: "У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних Сил України, зокрема бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, повідомлено про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісного майна". 

Деталі: За даними УП, мова йде про одного з власників ТОВ "Науково виробниче підприємство "ТЕМП-3000" Юрія Євтушенка.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу, а саме:  заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Що передувало: Раніше в рамках досудового розслідування згаданого кримінального провадження слідчі ДБР повідомили про підозру п'ятьом високопосадовцям Міністерства оборони.

Передісторія:

  • В кінці червня ДБР провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 млн грн.
  • За данми слідства, було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
  • Згідно з системою закупівель "Прозорро", на початку року Міноборони лише раз купувало бронежилети - у ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000".

Українська правда

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Теми: ДБРМіноборони
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