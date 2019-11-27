Дело о бронежилетах: ГБР объявило подозрение поставщику Минобороны

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Среда, 27 ноября 2019, 11:50

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю компании, поставившей некачественные бронежилеты для Вооруженных сил Украины по завышенной цене.

Источник: ГБР

Дословно: "В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, не соответствующим техническим условиям, сообщено о подозрении основателю - заместителю директора компании-поставщика некачественного имущества".

Детали: По данным УП, речь идет об одном из владельцев ООО "Научно производственное предприятие "ТЕМП-3000" Юрие Евтушенко.

Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Что предшествовало: Ранее в рамках досудебного расследования упомянутого уголовного производства следователи ГБР сообщили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны.

Предыстория:

  • В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупкепо завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
  • Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты - в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".

Украинская правда
Темы: ГБР Минобороны


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