Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко прийшов у суд, щоб взяти Садового на поруки

Середа, 27 листопада 2019, 12:04

Мер Києва Віталій Кличко прийшов до Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому, щоб взяти його на поруки.

Джерело: засідання суду 27 листопада, Twitter Кличка 

Дослівно Кличко: "Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки".

Пряма мова Кличка у залі суду: "Розуміючи, що Садовий Андрій Іванович є публічною особою, і готовий до співпраці зі слідством, і ні в якому разі переховуватися не буде, прохання розглянути взяття на особисті поруки Садового Андрія Івановича до закінчення слідства".

Деталі: Крім того, на поруки Садового хотів взяти нардеп Павло Бакунець, екснардепи Олег Березюк, Тетяна Острікова, Оксана Сироїд, Олег Лаврик, Сергій Кіраль, Дмитро Білоцерковець, Оксана Продан.

 

Склад суду: прокурори - Вадим Сидоренко, Ольга Ярова, суддя - Сергій Мойсак, адвокат - Руслана Юхименко, Руслан Сидорович.

Що було раніше: 21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

За даними Української правди, сторона обвинувачення буде клопотати про заставу для Андрія Садового в розмірі 50 мільйонів гривень.

За словами Садового, у нього немає таких грошей, тому для внесення застави доведеться щось продавати і "звертатися до людей".

Читайте також: Втриматися на колії: Садовий в облозі силовиків

Передісторія: 

  • Йдеться про "зловживання під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".
  • Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.
  • У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.
  • Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.
  • Земельна ділянка у 23 гектари на момент продажу в кінці 2015 року була спірною, бо не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське. Станом на 2015 рік на цій ділянці були людські городи, паї майже 300 мешканців Рясне-Руського.
  • Проте у 2017 році Львівська міськрада затвердила меморандум із Рясне-Руською сільською радою. Ухвалою встановлювалася межа Львова і спірна ділянка перейшла до Львова. Також громада села мала припинити протестувати проти будівництва на цій території індустріального парку компанією "СіТіПарк".
  • Правоохоронці вважають, що проєкт землеустрою, за яким ділянка відводиться під парк, "не відповідає за складом і змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних на дату його затвердження". 
  • Зокрема, земельні ділянки розташовані або за межами Львова, або частково у Львові, але в межах земель колишнього колгоспу "Нове життя".

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоСадовийсудАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Віталій Кличко
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: