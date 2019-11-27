Кличко прийшов у суд, щоб взяти Садового на поруки

Мер Києва Віталій Кличко прийшов до Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому, щоб взяти його на поруки.

Джерело: засідання суду 27 листопада, Twitter Кличка

Дослівно Кличко: "Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки".

Пряма мова Кличка у залі суду: "Розуміючи, що Садовий Андрій Іванович є публічною особою, і готовий до співпраці зі слідством, і ні в якому разі переховуватися не буде, прохання розглянути взяття на особисті поруки Садового Андрія Івановича до закінчення слідства".

Деталі: Крім того, на поруки Садового хотів взяти нардеп Павло Бакунець, екснардепи Олег Березюк, Тетяна Острікова, Оксана Сироїд, Олег Лаврик, Сергій Кіраль, Дмитро Білоцерковець, Оксана Продан.

Склад суду: прокурори - Вадим Сидоренко, Ольга Ярова, суддя - Сергій Мойсак, адвокат - Руслана Юхименко, Руслан Сидорович.

Що було раніше: 21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

За даними Української правди, сторона обвинувачення буде клопотати про заставу для Андрія Садового в розмірі 50 мільйонів гривень.

За словами Садового, у нього немає таких грошей, тому для внесення застави доведеться щось продавати і "звертатися до людей".

Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки. pic.twitter.com/XHEcPxcSjH — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) November 27, 2019

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