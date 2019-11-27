Кличко прийшов у суд, щоб взяти Садового на поруки
Мер Києва Віталій Кличко прийшов до Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому, щоб взяти його на поруки.
Джерело: засідання суду 27 листопада, Twitter Кличка
Дослівно Кличко: "Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки".
Пряма мова Кличка у залі суду: "Розуміючи, що Садовий Андрій Іванович є публічною особою, і готовий до співпраці зі слідством, і ні в якому разі переховуватися не буде, прохання розглянути взяття на особисті поруки Садового Андрія Івановича до закінчення слідства".
Деталі: Крім того, на поруки Садового хотів взяти нардеп Павло Бакунець, екснардепи Олег Березюк, Тетяна Острікова, Оксана Сироїд, Олег Лаврик, Сергій Кіраль, Дмитро Білоцерковець, Оксана Продан.
Склад суду: прокурори - Вадим Сидоренко, Ольга Ярова, суддя - Сергій Мойсак, адвокат - Руслана Юхименко, Руслан Сидорович.
Що було раніше: 21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.
За даними Української правди, сторона обвинувачення буде клопотати про заставу для Андрія Садового в розмірі 50 мільйонів гривень.
За словами Садового, у нього немає таких грошей, тому для внесення застави доведеться щось продавати і "звертатися до людей".
Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки. pic.twitter.com/XHEcPxcSjH— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) November 27, 2019
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Передісторія:
- Йдеться про "зловживання під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".
- Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.
- У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.
- Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.
- Земельна ділянка у 23 гектари на момент продажу в кінці 2015 року була спірною, бо не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське. Станом на 2015 рік на цій ділянці були людські городи, паї майже 300 мешканців Рясне-Руського.
- Проте у 2017 році Львівська міськрада затвердила меморандум із Рясне-Руською сільською радою. Ухвалою встановлювалася межа Львова і спірна ділянка перейшла до Львова. Також громада села мала припинити протестувати проти будівництва на цій території індустріального парку компанією "СіТіПарк".
- Правоохоронці вважають, що проєкт землеустрою, за яким ділянка відводиться під парк, "не відповідає за складом і змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних на дату його затвердження".
- Зокрема, земельні ділянки розташовані або за межами Львова, або частково у Львові, але в межах земель колишнього колгоспу "Нове життя".