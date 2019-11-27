Кличко пришел в суд, чтобы взять Садового на поруки
Мэр Киева Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд, где выбирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, чтобы взять его на поруки.
Источник: заседание суда 27 ноября, Twitter Кличко
Дословно Кличко: "Пришел на суд к Андрею Садовому. С ходатайством к суду о взятии мэра Львова на поруки".
Прямая речь Кличко в зале суда: "Понимая, что Садовый Андрей Иванович является публичным лицом, и готов к сотрудничеству со следствием, и ни в коем случае скрываться не будет, просьба рассмотреть взятие на личные поруки Садового Андрея Ивановича до окончания следствия".
Детали: Кроме того, на поруки Садового хотел взять нардеп Павел Бакунец, экс-нардепы Олег Березюк, Татьяна Острикова, Оксана Сыроед, Олег Лаврик, Сергей Кираль, Дмитрий Белоцерковец, Оксана Продан.
Состав суда: прокуроры - Вадим Сидоренко, Ольга Яровая, судья - Сергей Мойсак, адвокат - Руслана Юхименко, Руслан Сидорович.
Что было раньше: 21 декабря стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
По данным Украинской правды, сторона обвинения будет ходатайствовать о залоге для Андрея Садового в размере 50 млн гривен.
По словам Садового, у него нет таких денег, поэтому для внесения залога придется что-то продавать и "обращаться к людям".
Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки. pic.twitter.com/XHEcPxcSjH— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) November 27, 2019
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История вопроса:
- Речь идет о "злоупотреблениях во время операций с земельными участками, расположенных на территории Рясное-Русськое сельского совета Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн гривен".
- Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.
- В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит к землям Рясное-Русського сельского совета области, как земля сельскохозяйственного назначения.
- Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.
- Земельный участок в 23 гектара на момент продажи в конце 2015 года был спорным, потому что не были определены пределы города Львов и села Рясное. По состоянию на 2015 год на этом участке были огороды, паи почти 300 жителей Рясное-Русськое.
- Однако в 2017 году Львовский горсовет утвердил меморандум с Рясно-Русським сельским советом. Постановлением устанавливалась граница Львова и спорный участок перешел ко Львову. Также община села должна была прекратить протестовать против строительства индустриального парка компанией "СиТиПарк" на этой территории.
- Правоохранители считают, что проект землеустройства, по которому участок отводится под парк, "не соответствует по составу и содержанию требованиям земельного законодательства и другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования, действующих на дату его утверждения".
- В частности, земельные участки расположены или за пределами Львова, или частично во Львове, но в пределах земель бывшего колхоза "Новая жизнь".