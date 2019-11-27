Кличко пришел в суд, чтобы взять Садового на поруки

Мэр Киева Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд, где выбирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, чтобы взять его на поруки.

Источник: заседание суда 27 ноября, Twitter Кличко

Дословно Кличко: "Пришел на суд к Андрею Садовому. С ходатайством к суду о взятии мэра Львова на поруки".

Прямая речь Кличко в зале суда: "Понимая, что Садовый Андрей Иванович является публичным лицом, и готов к сотрудничеству со следствием, и ни в коем случае скрываться не будет, просьба рассмотреть взятие на личные поруки Садового Андрея Ивановича до окончания следствия".

Детали: Кроме того, на поруки Садового хотел взять нардеп Павел Бакунец, экс-нардепы Олег Березюк, Татьяна Острикова, Оксана Сыроед, Олег Лаврик, Сергей Кираль, Дмитрий Белоцерковец, Оксана Продан.

Состав суда: прокуроры - Вадим Сидоренко, Ольга Яровая, судья - Сергей Мойсак, адвокат - Руслана Юхименко, Руслан Сидорович.

Что было раньше: 21 декабря стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

По данным Украинской правды, сторона обвинения будет ходатайствовать о залоге для Андрея Садового в размере 50 млн гривен.

По словам Садового, у него нет таких денег, поэтому для внесения залога придется что-то продавать и "обращаться к людям".

Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки. pic.twitter.com/XHEcPxcSjH — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) November 27, 2019

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