Кабмин назначил языкового омбудсмена

Кабинет министров назначил уполномоченным по защите государственного языка ученого Татьяну Монахову.

Источник: народный депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства 27 ноября

Что предшествовало: Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Справка: Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".