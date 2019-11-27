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Кабмин назначил языкового омбудсмена

Среда, 27 ноября 2019, 14:33
Кабмин назначил языкового омбудсмена

Кабинет министров назначил уполномоченным по защите государственного языка ученого Татьяну Монахову.

Источник: народный депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства 27 ноября

 

Что предшествовало: Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Справка: Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Украинская правда
Темы: Кабинет министровязык
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