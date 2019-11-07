Життя колишніх. Чим займаються люди Порошенка: Ложкін і Райнін

Кожній новій владі здається, що вона приходить назавжди. Але кожна влада зникає так само непомітно, як і з'являється.

Від великих і сильних режимів на самому кінці лишаються тільки люди. Конкретні чиновники і політики. Розгублені, невпевнені у майбутньому, втомлені люди, кожному з яких слід швидко рахувати і прораховувати що шукати: місце у новій системі чи місця у найближчому літаку до Китаю.

Так стається завжди. Це закон політики. Турбулентність переходу влади переживали люди Кучми, люди Ющенка і Януковича, а після весняного тріумфу на виборах Володимира Зеленського черга дійшла і до людей Петра Порошенка.

"Українська правда" вирішила з'ясувати, чим зараз займаються люди з кістяка Адміністрації президента Порошенка.

Монако. Глава АП Борис Ложкін

Петро Порошенко був у схожій ситуації, що й Володимир Зеленський, коли виграв вибори у 2014: у нього не було своєї команди, здатної швидко взяти до рук усю вертикаль президентської влади.

Він до останнього тримав інтригу щодо того, хто стане главою його Адміністрації. І коли він оголосив свого кандидата, то на подив багатьох, це був не системний політик, а людина з бізнесу – партнер Порошенка у медіа, власник "Українського медіа-холдингу" Борис Ложкін.

За тих два роки, що Ложкін обіймав посаду глави АП, він встиг стати головним переговірником Банкової з олігархами, у тому числі з групою "Приват" Коломойського-Боголюбова

Ложкін намагався перебудувати АП за бізнесовими канонами: саме він започаткував практику прийому на державні посади іноземних фахівців типу Наталки Яресько чи Айвараса Абромавичуса.

Але державне життя, як виявив Ложкін, не зовсім його. Особливо, коли замайоріла перспектива подавати електронні декларації. Тож через трохи більш як два роки на посаді Борис Євгенович подав у відставку.

Решту президентського терміну Порошенка Ложкін робив усе, щоб дистанціюватись від політики. Спершу він очолив Інвестиційну раду при президентові, а тоді й поготів згадав своє єврейське коріння, навернувся до юдаїзму і переключився на Єврейську конфедерацію.

Ложкін намагався перебудувати АП за бізнесовими канонами фото: уніан

Але політика однаково наздогнала Ложкіна.

Усе почалось за три дні до першого туру президентських виборів.

28 березня, після повернення з Ізраїлю, де тоді жив Ігор Коломойський, прокурор Костянтин Кулик спробував оголосити підозру цілій плеяді першорядних діячів часів Порошенка. За що, до речі, отримав прізвисько "ПРИВАТний прокурор".

По одній справі младоолігарха Сергія Курченка підозри виписали цілому пулу людей: від глави Нацбанку Валерії Гонтаревої, замглави АП Олексія Філатова до колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського Вадима Шульмана.

Потрапив у цей список і Борис Ложкін, який продав Курченку свій медіа-холдинг. Є підозри, що у тій угоді могло мати місце відмивання коштів.

Але в очі кидалось інше: у "справі Курченка" оголошувались підозри тим, хто мав відношення до супроводження націоналізації "ПриватБанку".

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За тих два роки, що Ложкін обіймав посаду глави АП, він встиг стати головним переговірником Банкової з олігархами, у тому числі з групою "Приват" Коломойського-Боголюбова.

З Боголюбовим у Ложкіна завжди були теплі стосунки. Коломойський спілкувався із посланцем Банкової, бо мусив.

Власне, саме кейс "Привату" і визначив майбутнє ексглави АП.

"Ви мусите розуміти, що ким би ти не був, а вибудувати довірливі стосунки, коли з одного боку Коломойський, а з іншого Порошенко – це нездійсненна місія. Якби хоч з одного боку був такий непередбачуваний персонаж, а з іншого хтось більш-менш прогнозований! А так, як би Ложкін не старався, це було неможливо", – розводить руками співробітник з оточення ексглави АП.

Через кримінальні справи, які ГПУ продовжує розслідувати, Ложкін тимчасово не з'являється в Україні.

Поки у кріслі президента сидів Порошенко, генпрокурор Юрій Луценко не погоджував скандальні підозри Кулика. Але одразу після парламентських виборів, 6 вересня, всі вони були підписані.

За даними УП, востаннє Ложкін був в Україні на межі липня-серпня.

"У нього податкове резидентство Монако. Ложкін мусить 183 дні на рік там жити, щоб не втратити його. У нього ж бізнес, тому це важливо. Першу половину року Ложкін активно літав між Україною, Ізраїлем і Монако. Тому зараз вимушений перебувати в Монако", – переконує співрозмовник з оточення Ложкіна.

Але куди ймовірнішим сценарієм є той, що озвучив на питання УП Ігор Коломойський на форумі YES.

"Ложкін де? В Монако сидить. Не приїжджає, бо боїться сісти в тюрму. Тут же йому підозру підписали", – відповів олігарх, видаючи свою обізнаність і цікавість до долі колишнього переговірника від Банкової.

Найбільша проблема Ложкіна в тому, що він не знає, чого, власне, хоче від нього олігарх і за що має претензії.

Наприклад, в інтерв'ю УП Коломойський говорив, що Ложкін начебто хотів завадити виходу на екрани серіалу "Слуга народу" і навіть "погрожував забрати "Приват".

У Ложкіна категорично це спростовують. Джерела з його найближчого оточення божаться, що ексглава АП взагалі уникав будь-яких погроз чи зобов'язань.

"Насправді Ложкін сам не розуміє, які до нього претензії у Коломойського. Хтось каже, що Ложкін начебто взяв на себе якісь зобов'язання перед "Приватом", які Порошенко не виконав. Але це неправда. Він жодних зобов'язань не брав, він нічого не обіцяв, бо і не міг. А по бізнесу вони з Коломойським після УМХ нічого не мали спільного", – розводить руками співрозмовник.

"Це або щось ірраціональне, якась образа, або навпаки – бажання створити проблеми, щоб потім попросити чогось, наприклад, якусь "інформацію" на Порошенка чи щось таке", – додає він.

А поки відповіді немає, Ложкін продовжує жити у Монако, часом літає до Лондона, де живе його дочка, часом до Ізраїлю, у "єврейських справах".

УП вдалося отримати коментар самого ексглави Адміністрації Порошенка, де він розповів, чим зараз займається.

"Я зараз займаюсь бізнесом. Інвестую у різні проекти, у тому числі ІТ. Багато займаюсь єврейськими проектами, це мені цікаво і здається важливим", – сказав у коментарі УП Ложкін.

Харків. Глава АП Ігор Райнін

Якщо Борис Ложкін вимушено "насолоджується" чужиною після роботи в Адміністрації Петра Порошенка, то кар'єру його наступника Ігоря Райніна можна описати словами "з Харкова в Харків".

Вперше Райнін приїхав з Харкова до Києва на посаду заступника глави АП Ложкіна. Однак після недовгої роботи на Банковій став губернатором Харківської області та повернувся у рідне місто.

Позаочі Ігоря Райніна на роботі подражнювали главою Адміністрації президента Харківської області. фото: українські новини

Коли Порошенко погодив звільнення Ложкіна, Райніну довелося знову пакувати валізи на Київ – керувати Адміністрацією президента випало саме йому.

Другий прихід Райніна на Банкову, як і перший, нічим особливим не запам'ятався. Ігор Львович тихо і непомітно виконував свої функції і в публічну політику намагався не встрявати. Це дуже контрастувало із медійноорієнтованим Ложкіним, але президента напередодні виборів цілком задовільняло.

За кілька місяців до виборів президента Порошенко опинився у патовій ситуації – глава його Адміністрації грав, скажімо так, не в його команді фото: пресслужба президента

Райніна не цікавили київські пости чи крісло президента. Його інтереси були куди більш конкретними – контроль області. Позаочі Ігоря Львовича на роботі навіть подражнювали главою Адміністрації президента Харківської області.

І Райнін давав для цього більш ніж досить приводів. Областю на посаді губернатора керувала його протеже Юлія Світлична. Главі АП вдалося пролобіювати своїх людей на керівні посади в обласні СБУ, прокуратуру, податкову.

Для Райніна все йшло добре, поки між президентом Порошенком і главою його Адміністрації не став мер Харкова Геннадій Кернес.

Готуючись до президентських виборів, команда Порошенка вирішила робити ставку на місцевих "лідерів" типу мера Одеси Геннадія Труханова, мера Дніпра Бориса Філатова і… мера Харкова Кернеса.

Саме останній, а не глава АП, отримав "підряд" від штабу Порошенка на проведення виборів у Харкові й області. Це змусило тихого, але затятого Райніна шукати собі нових союзників.

Пошуки були недовгими, адже одночасно проти Порошенка і проти Кернеса виступала інша помітна фігура з Харкова – глава МВС Арсен Аваков, який і став новим сюзереном для Райніна.

Глава МВС Арсен Аваков став новим сюзереном для Райніна фото: цензор.нет

За кілька місяців до виборів президента Порошенко опинився у патовій ситуації – глава його Адміністрації грав, скажімо так, не в його команді.

Звільнити його не було можливості, адже це означало б визнати перед усією країною, що президент не контролює навіть главу власної Адміністрації. Тож Райнін спокійно досидів на Банковій президентську каденцію Порошенка і знову повернувся у Харків.

На місцевих виборах 2015 року Райнін був обраний депутатом облради від БПП. Оскільки місцеві народні обранці мають змогу суміщати депутатство з іншою роботою, то працевлаштування в АП не заважало Райніну бути членом Харківської облради.

Навпаки, воно пішло йому тільки на користь. Адже, будучи главою АП, він представляв президента в переговорах з різними людьми, у тому числі олігархами.

Комунікація з одним із них, Сергієм Льовочкіним, мала несподіване продовження. Повернувшись у Харків після виборів 2019-го, Райнін несподівано для всіх став одним із кандидатів на місце керівника місцевого осередку партії Льовочкіна-Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".

На початку жовтня, за даними УП, глава МВС Аваков "відмовив" Райніна від ідеї переходити до ОПЗЖ. Але зараз співрозмовники у партії Льовочкіна не виключають, що їхні лави можуть таки поповнитись главою Адміністрації Порошенка.

Цей процес збігся у часі з певним розходженням інтересів між Райніним і губернаторкою Світличною. На відміну від свого колишнього покровителя, вона обрала шлях інтеграції у нову владу.

Не так давно пані Світлична подала декларацію, щоб зайняти місце заступниці нового секретаря РНБО Олексія Данілова. За даними УП, її кандидатура уже навіть отримала усі необхідні схвалення, але призначення досі не відбулось.

***

"Якщо Порошенко програє, то, звичайно, нас будуть намагатись "доганяти". Це очевидно. Чи вийде – питання. Але намагатись спробують", – казав якось у розмові з УП ще за півтора роки до виборів один із представників найближчого оточення Порошенка.

І як у воду дивився.

Шлях у владу представників команди президента Петра Порошенка був приблизно схожим. А от шляхи відходу виглядають куди більш різноманітними.

Комусь, як ексглаві АП Ложкіну, доводиться відмовитись від повернення в Україну, комусь, як його наступнику Райніну – шукати нових партнерів всередині країни.

Це тільки дві історії з-поміж десятків інших. Що роблять бізнес-партнери Порошенка, які прийшли з ним у владу? Як справи у ключових заступників глави його Адміністрації? Куди і чому виїхали члени його найближчого оточення?

Відповіді на ці запитання достойні окремої історії, яку УП незабаром вам розкаже.

Роман Романюк, УП