У партії Коломойського зреклися свого депутата, якого затримали за торгівлю наркотиками
Організатором великого наркосиндикату, якого затримали правоохоронці, виявився обраний від партії "УКРОП" депутат Лопатинської ОТГ на Львівщині Сергій Феденишин. В "УКРОПі" заявили про його виключення з партії.
Джерело: Заява Львівської обласної організації "Українського об’єднання патріотів - УКРОП"
Пряма мова: "Учора прокурор області пані Ірина Діденко повідомила про затримання за підозрою в організації збуту наркотичних засобів депутата однієї з ОТГ на Львівщині. Як з’ясувалося, затриманий - Феденишин Сергій - балотувався від нашої партії на виборах до Лопатинської ОТГ.
Хочемо наголосити, що "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" категорично засуджує будь-які злочини, пов’язані зі зберіганням, виробництвом чи збутом наркотиків. Саме тому, сьогодні ми виключаємо Сергія Феденишина з лав УКРОПу".
Що було раніше: 26 листопада у Нацполіції повідомили, що під час спецоперації у шести областях України півтисячі правоохоронців викрили великий наркосиндикат. Затримали 19 підозрюваних і вилучили наркотичних речовин на 25 мільйонів гривень.
Затримані двоє організаторів, один з яких діючий депутат об’єднаної тергромади та голова комісії з питань культури, освіти та спорту.
Нагадаємо:
- Партія "Укроп" отримала офіційне свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві юстиції у червні 2015 року.
- Партію створили люди, близькі до олігарха Ігоря Коломойського – зокрема, Геннадій Корбан і Борис Філатов. Сам Коломойський став членом цієї партії у 2016 році.
- 23 січня 2016 року Корбана змістили з посади голови політради партії "УКРОП". Зараз партію очолює нардеп з групи "За майбутнє" Тарас Батенко.
- У грудні 2018 року Філатов заявив про вихід із цієї політсили.
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