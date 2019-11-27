У партії Коломойського зреклися свого депутата, якого затримали за торгівлю наркотиками

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Середа, 27 листопада 2019, 16:33

Організатором великого наркосиндикату, якого затримали правоохоронці, виявився обраний від партії "УКРОП" депутат Лопатинської ОТГ на Львівщині Сергій  Феденишин. В "УКРОПі" заявили про його виключення з партії.

Джерело: Заява Львівської обласної організації "Українського об’єднання патріотів - УКРОП"

Пряма мова: "Учора прокурор області пані Ірина Діденко повідомила про затримання за підозрою в організації збуту наркотичних засобів депутата однієї з ОТГ на Львівщині. Як з’ясувалося, затриманий - Феденишин Сергій - балотувався від нашої партії на виборах до Лопатинської ОТГ.

Хочемо наголосити, що "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" категорично засуджує будь-які злочини, пов’язані зі зберіганням, виробництвом чи збутом наркотиків. Саме тому, сьогодні ми виключаємо Сергія Феденишина з лав УКРОПу".

Що було раніше: 26 листопада у Нацполіції повідомили, що під час спецоперації у шести областях України півтисячі правоохоронців викрили великий наркосиндикат. Затримали 19 підозрюваних і вилучили наркотичних речовин на 25 мільйонів гривень.

Затримані двоє організаторів, один з яких діючий депутат об’єднаної тергромади та голова комісії з питань культури, освіти та спорту. 

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