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В партии Коломойского отреклись от своего депутата, которого задержали за торговлю наркотиками

Среда, 27 ноября 2019, 15:33

Организатором большого наркосиндиката, которого задержали правоохранители, оказался избранный от партии "УКРОП" депутат Лопатинской ОТГ на Львовщине Сергей Феденишин. В "УКРОПе" заявили о его исключении из партии.

Источник: Заявление Львовской областной организации "Украинское объединение патриотов - УКРОП"

Прямая речь: "Вчера прокурор области Ирина Диденко сообщила о задержании по подозрению в организации сбыта наркотических средств депутата одного из ОТГ на Львовщине. Как выяснилось, задержанный - Феденишин Сергей - баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинской ОТГ.

Хотим подчеркнуть, что "Украинское объединение патриотов - УКРОП" категорически осуждает любые преступления, связанные с хранением, производством или сбытом наркотиков. Именно поэтому, сегодня мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа".

Что было раньше: 26 ноября в Нацполиции сообщили, что в ходе спецоперации в шести областях Украины полтысячи правоохранителей выявили большой наркосиндикат. Задержали 19 подозреваемых и изъяли наркотических веществ на 25 млн гривен.

Задержаны двое организаторов, один из которых действующий депутат объединенной теробщины и председатель комиссии по вопросам культуры, образования и спорта.

Напомним:

  • Партия "Укроп" получила официальное свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции в июне 2015 года. Партию создали люди, близкие к олигарху Игорю Коломойскому - в частности, Геннадий Корбан и Борис Филатов. Сам Коломойский стал членом этой партии в 2016 году.
  • 23 января 2016 года Корбана сместили с должности председателя политсовета партии "Укроп". Сейчас партию возглавляет Тарас Батенко.
  • В декабре 2018 года Филатов заявил о выходе из этой политсилы

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