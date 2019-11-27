В партии Коломойского отреклись от своего депутата, которого задержали за торговлю наркотиками

Организатором большого наркосиндиката, которого задержали правоохранители, оказался избранный от партии "УКРОП" депутат Лопатинской ОТГ на Львовщине Сергей Феденишин. В "УКРОПе" заявили о его исключении из партии.

Источник: Заявление Львовской областной организации "Украинское объединение патриотов - УКРОП"

Прямая речь: "Вчера прокурор области Ирина Диденко сообщила о задержании по подозрению в организации сбыта наркотических средств депутата одного из ОТГ на Львовщине. Как выяснилось, задержанный - Феденишин Сергей - баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинской ОТГ.

Хотим подчеркнуть, что "Украинское объединение патриотов - УКРОП" категорически осуждает любые преступления, связанные с хранением, производством или сбытом наркотиков. Именно поэтому, сегодня мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа".

Что было раньше: 26 ноября в Нацполиции сообщили, что в ходе спецоперации в шести областях Украины полтысячи правоохранителей выявили большой наркосиндикат. Задержали 19 подозреваемых и изъяли наркотических веществ на 25 млн гривен.

Задержаны двое организаторов, один из которых действующий депутат объединенной теробщины и председатель комиссии по вопросам культуры, образования и спорта.

Напомним: