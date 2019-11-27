У партії Порошенка відреагували на перехід Райніна в ОПЗЖ

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Середа, 27 листопада 2019, 18:48

Співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала "людиною у футлярі" і "ситуативним попутником" ексглаву адміністрації Петра Порошенка Ігоря Райніна, якого щойно обрали головою харківської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Джерело: її пост у Facebook

Пряма мова: "Опозиція - добрий час загубити ідеологічних чи ситуативних попутників, людей в футлярі… Очищення робить команду сильнішою".

Деталі: Геращенко додала, що партія має будуватися на ідеології, а не на приналежності до влади.

Її соратниця по фракції Ірина Фріз припустила, чому Райнін так вчинив. "Тому що "п’ята колона" Кремля працює. І свої кадри вони ретельно зберігали та просували задля дискредитації діяльності команди п’ятого президента, саботування ухвалених рішень, маніпулятивних зливів в ЗМІ під вигідним їм кутом", - написала вона у Facebook.

Що було раніше: Ексглаву адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка Ігоря Райніна обрали головою харківської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Українська правда
Теми: Порошенко ОПЗЖ скандал


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