В партии Порошенко отреагировали на переход Райнина в ОПЗЖ

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком" ексглаву администрации Петра Порошенко Игоря Райнина, которого только что избрали председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: ее пост в Facebook

Прямая речь: "Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очистка делает команду сильнее".

Детали: Геращенко добавила, что партия должна строиться на идеологии, а не на принадлежности к власти.

Ее соратница по фракции Ирина Фриз предположила, почему Райнин так поступил. "Потому что "пятая колонна" Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботаж принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом", - написала она в Facebook.

Что было раньше: Экс-главу администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Райнина избрали председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".