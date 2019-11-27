Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В партии Порошенко отреагировали на переход Райнина в ОПЗЖ

Среда, 27 ноября 2019, 17:48
В партии Порошенко отреагировали на переход Райнина в ОПЗЖ

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком" ексглаву администрации Петра Порошенко Игоря Райнина, которого только что избрали председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: ее пост в Facebook

Прямая речь: "Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очистка делает команду сильнее".

Детали: Геращенко добавила, что партия должна строиться на идеологии, а не на принадлежности к власти.

Ее соратница по фракции Ирина Фриз предположила, почему Райнин так поступил. "Потому что "пятая колонна" Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботаж принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом", - написала она в Facebook.

Что было раньше: Экс-главу администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Райнина избрали председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоОПЗЖскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: