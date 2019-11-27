ООС: ворожі обстріли з РПГ під Південним, один поранений

Протягом дня, 27 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази обстріляли позиції Об’єднаних сили на Донбасі, поранивши одного військового.

Джерело: повідомлення ООС

Дослівно: "Бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил…

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій".

Деталі: Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Штаб зафіксував обстріли позицій українських захисників із РПГ та автоматичних гранатометів неподалік Південного, зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Шумів.

Також противник двічі стріляв по укріпленнях ООС під Мар'їнкою.

26 листопада російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися неподалік Луганського, Кримського, Новотошківського, Троїцького, Старогнатівки, Широкиного та Березового.