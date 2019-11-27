ООС: вражеские обстрелы из РПГ под Южным, один раненый

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Среда, 27 ноября 2019, 18:57

В течение дня, 27 ноября, российские наемники 4 раза обстреляли позиции Объединенных силы на Донбассе, ранив одного военного.

Источник: сообщение ООС

Дословно: "Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий...

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям".

Детали: Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы украинских позиций из РПГ и автоматических гранатометов неподалеку от Южного, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Шумов.

Также противник дважды стрелял по укреплениям ООС под Марьинкой.

26 ноября российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись неподалеку Луганского, Крымского, Новотошковского, Троицкого, Старогнатовки, Широкиного и Березового.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


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