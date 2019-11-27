Антикорсуд определил за Садового залог в 50 раз меньше, чем хотел прокурор

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Среда, 27 ноября 2019, 22:18

Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемому в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому мера пресечения в виде залога 1 миллион гривен.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Суд определил сумму залога в 1 миллион 56 тысяч 550 гривен вместо 50 млн грн, о которых ходатайствовал прокурор.

Суд также возложил на Садового обязательства прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому их требованию и воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Что было ранее: Мэр Киева Виталий Кличко пришел в суд, чтобы взять Садового на поруки.

Предыстория:

  • 21 ноября стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
  • Сторона обвинения ходатайствовала о залоге 50 млн грн. Садовый сказал, что у него нет денег, поэтому для внесения залога ему придется что-то продавать и "обращаться к людям".
  • Садового подозревают в "злоупотреблении во время операций с земельными участками на территории сельсовета Рясного-Русского Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн".
  • Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.
  • В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит землям Рясного-Русского сельсовета области как земля сельскохозяйственного назначения.
  • Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.

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Темы: Садовый Антикоррупционный суд


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