59% українців проголосували б проти продажу землі на референдумі

270 переглядів
Четвер, 28 листопада 2019, 11:29

Більшість українців не підтримують ідею відкриття ринку сільськогосподарської землі і висловилися б проти на референдумі з цього питання в разі його проведення.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене з 22 до 25 листопада

Деталі: Ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% опитаних, не підтримали вдвічі більше респондентів – 64%.

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 59% – "проти", ще 14% не брали б участі в голосуванні.

Учасники дослідження так оцінили дії парламентських партій щодо продажу землі:

- 20% схвалили голосування "Слуги народу", 39% – не схвалили (баланс -19%);

- 23% схвалили голосування "Опозиційної платформи – За життя", 24% – не схвалили (баланс -1%);

- 25% схвалили голосування "Батьківщини", 23% – не схвалили (баланс +2%);

- 15% схвалили голосування "Європейської солідарності", 28% – не схвалили (баланс -13%);

- 15% схвалили голосування "Голосу", 22% – не схвалили (баланс -7%).

Якщо іноземці зможуть купувати землю в Україні до проведення референдуму, про який говорив Володимир Зеленський, то 43% покладали б відповідальність за це на Верховну Раду; 17% – на Кабінет міністрів; 51% – на президента; 10% – на Конституційний суд; 14% – на партію "Слуга народу"; 14% – на правоохоронні органи (ГПУ, МВС); 10% – на Верховний суд.

 

КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

З 22 по 25 листопада соціологи провели 1500 інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, але до неї не включали окуповані території. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. 

Передісторія:

  • 13 листопада Верховна Рада попри акції протесту проголосувала у першому читанні за проєкт закону щодо продажу землі сільськогосподарського призначення (№2178-10 від "Слуги народу").
  • За законопроєкт про відкриття в Україні ринку землі у першому читанні проголосували лише депутати з фракції "Слуга народу" та позафракційні.
  • Фракція "Голос" Святослава Вакарчука вимагала передбачити, щоб від земельної реформи виграли українські малі і середні фермери: щоб фермери мали доступ до дешевого фінансування для викупу землі на наступні 5-10 років; щоб прозоро працювали геокадастри, а гроші від продажу державної землі йшли на розвиток сільських територій.

Олена Рощенко, УП
Теми: земля законодавство соціологія опитування референдум


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У ЄС пояснили позицію щодо продажу землі іноземцям 26 листопада 2019, 15:51
Ліміт і референдум: Зеленський розповів, як зміниться закон про продаж землі 25 листопада 2019, 18:41
Українці негативно ставляться до ринку землі, приватизації та грального бізнесу 25 листопада 2019, 12:36
Усі новини
Головні новини
Рейтинг Зеленського стрімко впав до 52%
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет
ДБР проводить обшук у Звіробій
США планують скоротити фінансування НАТО і направити кошти на підтримку України — CNN
Усі новини
Лайфхаки

Як пройти детокс від гаджетів за 7 днів

дослідження

Чому собака не може не любити

self-made

Оптимісти довше живуть та краще сплять. Але чи можна ними стати?