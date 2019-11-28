59% українців проголосували б проти продажу землі на референдумі

Більшість українців не підтримують ідею відкриття ринку сільськогосподарської землі і висловилися б проти на референдумі з цього питання в разі його проведення.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене з 22 до 25 листопада

Деталі: Ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% опитаних, не підтримали вдвічі більше респондентів – 64%.

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 59% – "проти", ще 14% не брали б участі в голосуванні.

Учасники дослідження так оцінили дії парламентських партій щодо продажу землі:



- 20% схвалили голосування "Слуги народу", 39% – не схвалили (баланс -19%);



- 23% схвалили голосування "Опозиційної платформи – За життя", 24% – не схвалили (баланс -1%);



- 25% схвалили голосування "Батьківщини", 23% – не схвалили (баланс +2%);



- 15% схвалили голосування "Європейської солідарності", 28% – не схвалили (баланс -13%);



- 15% схвалили голосування "Голосу", 22% – не схвалили (баланс -7%).

Якщо іноземці зможуть купувати землю в Україні до проведення референдуму, про який говорив Володимир Зеленський, то 43% покладали б відповідальність за це на Верховну Раду; 17% – на Кабінет міністрів; 51% – на президента; 10% – на Конституційний суд; 14% – на партію "Слуга народу"; 14% – на правоохоронні органи (ГПУ, МВС); 10% – на Верховний суд.

КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

З 22 по 25 листопада соціологи провели 1500 інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, але до неї не включали окуповані території. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

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