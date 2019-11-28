Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

59% українців проголосували б проти продажу землі на референдумі

Четвер, 28 листопада 2019, 10:29

Більшість українців не підтримують ідею відкриття ринку сільськогосподарської землі і висловилися б проти на референдумі з цього питання в разі його проведення.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене з 22 до 25 листопада

Деталі: Ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% опитаних, не підтримали вдвічі більше респондентів – 64%.

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 59% – "проти", ще 14% не брали б участі в голосуванні.

Учасники дослідження так оцінили дії парламентських партій щодо продажу землі:

- 20% схвалили голосування "Слуги народу", 39% – не схвалили (баланс -19%);

- 23% схвалили голосування "Опозиційної платформи – За життя", 24% – не схвалили (баланс -1%);

- 25% схвалили голосування "Батьківщини", 23% – не схвалили (баланс +2%);

- 15% схвалили голосування "Європейської солідарності", 28% – не схвалили (баланс -13%);

- 15% схвалили голосування "Голосу", 22% – не схвалили (баланс -7%).

Якщо іноземці зможуть купувати землю в Україні до проведення референдуму, про який говорив Володимир Зеленський, то 43% покладали б відповідальність за це на Верховну Раду; 17% – на Кабінет міністрів; 51% – на президента; 10% – на Конституційний суд; 14% – на партію "Слуга народу"; 14% – на правоохоронні органи (ГПУ, МВС); 10% – на Верховний суд.

 

КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

З 22 по 25 листопада соціологи провели 1500 інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, але до неї не включали окуповані території. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. 

Передісторія:

  • 13 листопада Верховна Рада попри акції протесту проголосувала у першому читанні за проєкт закону щодо продажу землі сільськогосподарського призначення (№2178-10 від "Слуги народу").
  • За законопроєкт про відкриття в Україні ринку землі у першому читанні проголосували лише депутати з фракції "Слуга народу" та позафракційні.
  • Фракція "Голос" Святослава Вакарчука вимагала передбачити, щоб від земельної реформи виграли українські малі і середні фермери: щоб фермери мали доступ до дешевого фінансування для викупу землі на наступні 5-10 років; щоб прозоро працювали геокадастри, а гроші від продажу державної землі йшли на розвиток сільських територій.

Олена Рощенко, УП
Теми: землязаконодавствосоціологіяопитуванняреферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
земля
Депутати готуються скасувати право постійного користування державними с/г землями
Арештовано землі на острові Муромець в Києві, незаконно забудовані за сприяння радника Кличка
Уряду радять звернути увагу, що землі в Україні продаються за свідомо заниженими цінами
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: