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Звільнена Клітіна вимагає вигнати Кравцова з "Укрзалізниці"

Четвер, 28 листопада 2019, 10:37

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яку 27 листопада звільнив уряд, вимагає звільнення керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова і держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака.

Джерело: Facebook-сторінка Клітіної

Дослівно: "Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування — це всього лише привід мене прибрати з посади.

Ну навіть якщо припустити — міністр мене звільнив, бо Джокер написав, що я хочу на його місце?

Якщо міністр вважає це листування правдою, то чому Галущак і Кравцов іще не звільнені? Бо як сказав міністр Галущак "хароший апаратчік"?

Я вважаю що менеджмент УЗ і Наглядову раду, що прикриває Кравцова як тільки може, потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо!

Зі свого боку, я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи міністру забракне тут сміливості?"

Деталі: За її словами, на посаді заступниці міністра з питань євроінтеграції вона "заважала і чинила спротив непрозорим речам — таким як закриття мало діяльних станцій, заважала здати нишком в оренду залізничний вокзал Київ-Пасажирський замість концесії, критикувала IPO УЗ — ну самі подумайте який адекватний інвестор буде купляти акції компанії перед реструктуризацією".

Клітіна вважає, що УЗ спробує у майбутньому залишитись "квазі монополією" під назвою "холдинг" і дискримінувати приватних операторів.

На її думку, УЗ мають розділити на 3-х незалежних операторів, а створення холдингу — це зайві корупційні ризики. Також вона заявила, що її позицію підтримує Світовий банк.

"Тендер на локомотиви теж дуже мене турбує — я не розумію чому міністр і менеджмент УЗ ведуть переговори тільки з китайськими виробниками, а наприклад, компанія Alstom місяцями благає про зустріч з міністром", - додала Клітіна.

Галущак ексначальник департаменту інвестиційної політики "Укрзалізниці".

Що було раніше: Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на наступному засіданні Кабінету міністрів проситиме про звільнення заступниці з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної.

Сама Клітіна заявила, що з посади йти не збирається. Вона вважає, що у скандалу з нібито її потраплянням на посаду через ліжко є замовники і що вона подаватиме до суду.

27 листопада Кабмін звільнив Клітіну з посади за поданням міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Передісторія: 

  • 19 листопада у мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Клітіну, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко". 
  • Крім того, начебто Клітіна переписувалась з пранкером Джокером, де писала про корупцію у транспортній галузі і про те, що атаку на неї пов’язує з нардепом минулого скликання від БПП Андрієм Вадатурським та головою "Укрзалізниці" Євгенієм Кравцовим.
  • Клітіна після поради Джокера написала пост у Facebook про те, як любить свою родину і виклала фото чоловіка з сином. 
  • Також у переписці Клітіна розповідала, що їй важко працювати з Криклієм, що він її "посунув", щоб вона не займалась "Укрзалізницею", де "вони щось мутять з тендерами на локомотиви", що Криклій "агресивно реагує", коли вона на щось звертає його увагу і пропонує змінювати людей.
  • Також Клітіна писала, що вона зможе "потягнути міністерство", готова про це говорити з президентом Володимиром Зеленським, але на пропозицію підготувати матеріали на Криклія, яким, за словами Джокера, "незадоволений перший", відповідала "Ну, я не знаю, якось не гарно буде зливати свого шефа".

Українська правда
Теми: МінінфраструктурискандалзвільненняУкрзалізниця
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