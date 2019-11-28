Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которую 27 ноября уволило правительство, требует уволить руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова и госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака.

Источник: Facebook-страница Клитиной

Дословно: "Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка - это всего лишь повод меня убрать с должности.

Ну даже если предположить - министр меня уволил, так как Джокер написал, что я хочу на его место?

Если министр считает эту переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? Так как сказал министр Галущак "хароший апаратчик"?

Я считаю, что менеджмент УЗ и Наблюдательный совет, прикрывающий Кравцова как только можно, нужно гнать, сколько бы иностранцев там ни сидел!

Со своей стороны, я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит смелости?"

Детали: По ее словам, на должности заместителя министра по вопросам евроинтеграции она "мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам - таким как закрытие мало деятельных станций, мешала сдать украдкой в ​​аренду железнодорожный вокзал Киев-Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ - ну сами подумайте какой адекватный инвестор будет покупать акции компании перед реструктуризацией?"

Клитина считает, что УЗ попытается в будущем остаться "квази монополией" под названием "холдинг" и дискриминировать частных операторов.

По ее мнению, УЗ должны разделить на 3-х независимых операторов, а создание холдинга - это лишние коррупционные риски. Также она заявила, что ее позицию поддерживает Всемирный банк.

"Тендер на локомотивы тоже очень меня беспокоит - я не понимаю, почему министр и менеджмент УЗ ведут переговоры только с китайскими производителями, а например, компания Alstom месяцами умоляет о встрече с министром", - добавила Клитина.

Галущак экс-начальник департамента инвестиционной политики "Укрзализныци".

Что было раньше: Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на следующем заседании Кабинета министров будет просить об увольнении заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной.

Сама Клитина заявила, что с должности уходить не собирается. Она считает, что у скандала с якобы ее попаданием на должность через постель есть заказчики и что она будет подавать в суд.

27 ноября Кабмин уволил Клитину с должности по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.



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