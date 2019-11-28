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"Слуга народу" Богданець прокоментував заяву про його судимість

Четвер, 28 листопада 2019, 13:30
Слуга народу Богданець прокоментував заяву про його судимість
Facebook Андрія Богданця

Народний депутат від партії "Слуга народу" і колишній учасник бойових дій Андрій Богданець у відповідь на заяви про його судимість пояснив, що у 2015 році вдарив чоловіка, який спровокував його.

Джерело: пост Андрія Богданця у Facebook, допис ексдепутата Ігоря Мосійчука в Telegram-канал

Пряма мова Богданця: "У 2015-му навіть думки не мав про своє можливе депутатство. Тоді добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення "Січ".

Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя.

Чому у відповідь один раз вдарив, не розрахувавши сили? Не знаю, що на той момент стало більшою причиною: поняття чоловічої гідності чи відчуття, яке відоме абсолютно усім "атошникам". Поки ти там, у бліндажах та на блокпостах, у країні, яку ти власне і захищаєш, досі твориться безлад. У політиці, в суспільстві, на автошляхах.

Після інциденту я провину свою визнав, оплатив лікування. Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров’ям після тієї нашої зустрічі. Однак даний факт був відомий, не замовчувався під час виборчої кампанії і не вплинув на вибір тернополян".

Деталі: Богданець наголосив, що за чинним законодавством такі події не впливають на можливість бути депутатом, а на вибори він ішов заради змін у країні.

Цьому передувало: Колишній нардеп Ігор Мосійчук 26 листопада написав у Telegram, що 17 серпня 2015 року Тернопільський міськрайонний суд визнав Андрія Богданця винним у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ) та умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 ККУ) – і засудив до 2 років обмеження волі з випробувальним терміном в 1 рік.

За словами Мосійчука, "таке м’яке покарання пояснюється службою підсудного в зоні АТО, наявністю двох дітей та щирим каяттям".

 
Про судимість Богданця
Telegram МОсійчука


Чому це важливо: Це вже другий скандал із приводу судимості народного депутата від партії "Слуга народу". 25 листопада нардепа Романа Іванісова через інформацію про колишню судимість за участь у груповому зґвалтуванні неповнолітньої виключили зі складу партії "Слуга народу" та її фракції.

Передісторія:  

  • 36-річний Андрій Богданець пройшов до Верховної Ради 9 скликання як мажоритарник в окрузі №163 (Тернопільщина). Входить у фракцію "Слуга народу", є членом парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, очолює підкомітет із питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народускандалкриміналАТО
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