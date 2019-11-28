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"Слуга народа" Богданец прокомментировал заявление о его судимости

Четверг, 28 ноября 2019, 13:30
Слуга народа Богданец прокомментировал заявление о его судимости
Facebook Андрея Богданца

Народный депутат от партии "Слуга народа" и бывший участник боевых действий Андрей Богданец в ответ на заявления о его судимости объяснил, что в 2015 году ударил мужчину, который спровоцировал его.

Источник: пост Андрея Богданца в Facebook, сообщение экс-депутата Игоря Мосийчука в Telegram канал

Прямая речь Богданца: "В 2015-м даже не думал о своем возможном депутатстве. Тогда добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сечь".

Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся в пути на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии при нашем совместном участия. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо.

Почему в ответ один раз ударил, не рассчитав силы? Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится бардак. В политике, в обществе, на автодорогах.

После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи. Однако данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании, и не повлиял на выбор тернополян".

Детали: Богданец отметил, что по действующему законодательству такие события не влияют на возможность быть депутатом, а на выборы он шел ради перемен в стране.

Этому предшествовало: Бывший нардеп Игорь Мосийчук 26 ноября написал в Telegram, что 17 августа 2015 года Тернопольский горрайонный суд признал Андрея Богданца виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УКУ) и умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УКУ) – и приговорил к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

По словам Мосийчука, "такое мягкое наказание объясняется службой подсудимого в зоне АТО, наличием двух детей и чистосердечным раскаянием".

О судимости Богданца
О судимости Богданца
Telegram Мосийчука

Почему это важно: Это уже второй скандал вокруг судимости народного депутата от партии "Слуга народа". 25 ноября нардепа Романа Иванисова из-за информации о судимости ранее за участие в групповом изнасиловании несовершеннолетней исключили из состава партии "Слуга народа" и ее фракции.

Предыстория:

  • 36-летний Андрей Богданец прошел в Верховную Раду 9 созыва как мажоритарщик в округе №163 (Тернопольская область). Входит во фракцию "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, возглавляет подкомитет по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаскандалкриминалАТО
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