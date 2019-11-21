Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Портнов показав вирок нардепу Іванісову за групове зґвалтування

Четвер, 21 листопада 2019, 17:06

Колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича, адвокат Андрій Портнов оприлюднив вирок суду про визнання винним депутата фракції "Слуга народу" Романа Іванісова у замаху на групове зґвалтування.

Джерело: Андрій Портнов у Telegram

Дослівно: "Публікую вирок суду про визнання винним депутата Романа Іванісова, який вже четвертий день приховує Генеральний прокурор...

(Іванісов) засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі, обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців".

Деталі: Вирок суду першої інстанції (Пологівського райсуду Запорізької області) від 21 березня 1996 року складається з 26 сторінок тексту, написаного від руки.

Три сторінки рішення суду касаційної інстанції (Запорізького обласного суду) від 17 квітня 1996 року надруковані на машинці.

У вироку детально описуються обставини злочину за участю потерпілої та чотирьох чоловіків, у тому числі 17-річного Іванісова.

Згідно з текстом судового вироку, Іванісов визнаний винним у скоєнні злочинів за ст.17 і 117 ч.3 КК від 1960 року (замах на зґвалтування, вчинене групою осіб) і ст.118 ч.2 КК від 1960 року (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

 
Скріншот вироку Запорізького обласного суду

Передісторія:

  • Екснардеп колишній "радикал" Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднив інформацію, що народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.
  • Іванісов у Facebook назвав цю інформацію "чорнухою" і "заказухою" і оприлюднив довідку про відсутність судимості.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що народний депутат "Слуги народу" Роман Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні: "Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на даний момент".
  • Водночас у ГПУ не підтвердили погашену судимість нардепа і повідомили, що перевірка триває.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував призупинити членство Іванісова у фракції "Слуга народу" на час перевірки інформації про його судимість. Невдовзі Іванісов написав у Facebook, що призупинив своє членство у фракції.
  • 21 листопада президент Володимир Зеленський заявив: "якщо буде хоч щось", він змусить нардепа скласти мандат.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуПортнов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: