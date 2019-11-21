Портнов показав вирок нардепу Іванісову за групове зґвалтування

Колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича, адвокат Андрій Портнов оприлюднив вирок суду про визнання винним депутата фракції "Слуга народу" Романа Іванісова у замаху на групове зґвалтування.

Джерело: Андрій Портнов у Telegram

Дослівно: "Публікую вирок суду про визнання винним депутата Романа Іванісова, який вже четвертий день приховує Генеральний прокурор...

(Іванісов) засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі, обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців".

Деталі: Вирок суду першої інстанції (Пологівського райсуду Запорізької області) від 21 березня 1996 року складається з 26 сторінок тексту, написаного від руки.

Три сторінки рішення суду касаційної інстанції (Запорізького обласного суду) від 17 квітня 1996 року надруковані на машинці.

У вироку детально описуються обставини злочину за участю потерпілої та чотирьох чоловіків, у тому числі 17-річного Іванісова.

Згідно з текстом судового вироку, Іванісов визнаний винним у скоєнні злочинів за ст.17 і 117 ч.3 КК від 1960 року (замах на зґвалтування, вчинене групою осіб) і ст.118 ч.2 КК від 1960 року (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

Скріншот вироку Запорізького обласного суду

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