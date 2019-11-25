Скандал зі зґвалтуванням: Іванісова вигнали зі "слуг народу"

Народного депутата Романа Іванісова, про чию судимість за групове зґвалтування нещодавно стало відомо, виключили зі складу партії "Слуга народу" та фракції політсили у Верховній Раді.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на заступника голови фракції Євгенію Кравчук, президент Володимир Зеленський

Пряма мова Карвчук: "Рішення про виключення Романа Іванісова і з фракції, і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради".

Деталі: Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців. Він не назвав прізвище, але сказав, що вже третього "слугу" виключили з партії. Очевидно, що йшлося про Іванісова.

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