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Скандал зі зґвалтуванням: Іванісова вигнали зі "слуг народу"

Понеділок, 25 листопада 2019, 19:16
Скандал зі зґвалтуванням: Іванісова вигнали зі слуг народу

Народного депутата Романа Іванісова, про чию судимість за групове зґвалтування нещодавно стало відомо, виключили зі складу партії "Слуга народу" та фракції політсили у Верховній Раді.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на заступника голови фракції Євгенію Кравчук, президент Володимир Зеленський

Пряма мова Карвчук: "Рішення про виключення Романа Іванісова і з фракції, і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради".

Деталі: Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців. Він не назвав прізвище, але сказав, що вже третього "слугу" виключили з партії. Очевидно, що йшлося про Іванісова.

Передісторія:

  • 15 листопада "Слуга народу" виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова.
  • Екснардеп Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що Іванісов у середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.
  • Іванісов у Facebook назвав цю інформацію "чорнухою" і "заказухою" і оприлюднив довідку про відсутність судимості.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що народний депутат "Слуги народу" Роман Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні. Водночас у ГПУ заявили, що несудимість Іванісова, про яку заявив Рябошапка, не підтверджена відомством і перевірка ще триває.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував призупинити членство Іванісова у фракції "Слуга народу" на час перевірки інформації про його судимість.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче розібратися зі скандалом стосовно судимості Іванісова і його причетності до зґвалтування, і якщо хоч щось підтвердиться, то змусить ого скласти мандат.

"Українська правда" у Threads

Теми: скандалСлуга народузвільнення
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