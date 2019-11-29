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Міністри енергетики України та РФ обговорили транзит газу

П'ятниця, 29 листопада 2019, 01:51

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у Відні провів зустріч з міністром енергетики РФ Олександром Новаком, де обговорили підготовку до підписання договору про транзит газу.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля

Деталі: Повідомляється, що сторони "домовились активізувати роботу" щодо нового договору та "обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил".

Як зазначає пресслужба, перемовини будуть продовжуватимуться у двосторонньому та тристоронньому форматі з Європейською стороною.

Що було раніше: Міненергетики РФ повідомило про двосторонні переговори з українською стороною щодо газових питань.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

За його словами, Україні вистачить запасів газу та вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

Передісторія:

  • Термін дії контракту на транзит газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.
  • Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.
  • Чергові тристоронні консультації в форматі Росія – ЄС – Україна пройдуть наприкінці листопада.

Українська правда

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Теми: газРосія
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