Міністри енергетики України та РФ обговорили транзит газу

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у Відні провів зустріч з міністром енергетики РФ Олександром Новаком, де обговорили підготовку до підписання договору про транзит газу.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля

Деталі: Повідомляється, що сторони "домовились активізувати роботу" щодо нового договору та "обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил".

Як зазначає пресслужба, перемовини будуть продовжуватимуться у двосторонньому та тристоронньому форматі з Європейською стороною.

Що було раніше: Міненергетики РФ повідомило про двосторонні переговори з українською стороною щодо газових питань.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

За його словами, Україні вистачить запасів газу та вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

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