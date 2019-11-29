Министры энергетики Украины и РФ обсудили транзит газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Вене провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсудили подготовку к подписанию договора о транзите газа.

Источник: пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды

Детали: Сообщается, что стороны "договорились активизировать работу" по новому договору и "обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами".

Как отмечает пресс-служба, переговоры будут продолжаться в двустороннем и трехстороннем формате с Европейской стороной.

Что было раньше: Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

По его словам, Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

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