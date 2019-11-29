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Министры энергетики Украины и РФ обсудили транзит газа

Пятница, 29 ноября 2019, 01:51

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Вене провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсудили подготовку к подписанию договора о транзите газа.

Источник: пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды

Детали: Сообщается, что стороны "договорились активизировать работу" по новому договору и "обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами".

Как отмечает пресс-служба, переговоры будут продолжаться в двустороннем и трехстороннем формате с Европейской стороной.

Что было раньше: Минэнергетики РФ сообщило о двусторонних переговорах с украинской стороной по газовым вопросам.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

По его словам, Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Предыстория:

  • Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
  • Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.
  • Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

Украинская правда
Темы: газРосcия
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