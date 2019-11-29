Министры энергетики Украины и РФ обсудили транзит газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Вене провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсудили подготовку к подписанию договора о транзите газа.
Источник: пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды
Детали: Сообщается, что стороны "договорились активизировать работу" по новому договору и "обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами".
Как отмечает пресс-служба, переговоры будут продолжаться в двустороннем и трехстороннем формате с Европейской стороной.
Что было раньше: Минэнергетики РФ сообщило о двусторонних переговорах с украинской стороной по газовым вопросам.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.
По его словам, Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.
Предыстория:
- Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
- Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.
- Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.