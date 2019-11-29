Бойовики 9 разів порушили режим "тиші" – ООС
П'ятниця, 29 листопада 2019, 06:07
28 листопада противник 9 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не зафіксовано.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
Бойовики відкривали вогонь неподалік Новолуганського, Шумів, Троїцького, Майорська, Новотроїцького, Березового, Красногорівки, Мар'їнки та Водяного, що на Приазов'ї.
Нагадаємо:
- 27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення, ще один бойове травмування.
Українська правда