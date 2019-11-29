Бойовики 9 разів порушили режим "тиші" – ООС

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 07:07

28 листопада противник 9 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не зафіксовано. 

Джерело: звіт ООС

Деталі: Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Бойовики відкривали вогонь неподалік Новолуганського, Шумів, Троїцького, Майорська, Новотроїцького, Березового, Красногорівки, Мар'їнки та Водяного, що на Приазов'ї.

Нагадаємо:

  • 27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення, ще один бойове травмування.

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі


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