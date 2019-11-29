Боевики 9 раз нарушили режим "тишины" – ООС

28 ноября противник 9 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Боевики открывали огонь неподалеку Новолуганское, Шумел, Троицкого, Майорская, Новотроицкого, Березовой, Красногоровка, Марьинка и Водяного, что на Приазовье.

Напомним: