КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 09:37

З 1 грудня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Контрольно-перевірочні заходи та пропуск через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00".

Деталі: Відзначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

На зимовий графік роботи перейдуть КПВВ "Майорське", "Мар’їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове" та "Станиця Луганська". 

Передісторія:

  • Восени КПВВ на лінії зіткнення на Донбасі працювали з 7.00 до 18.30.


     

Українська правда
Теми: Донбас Об'єднані сили на Донбасі


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