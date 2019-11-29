КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік
П'ятниця, 29 листопада 2019, 08:37
З 1 грудня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Контрольно-перевірочні заходи та пропуск через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00".
Деталі: Відзначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
На зимовий графік роботи перейдуть КПВВ "Майорське", "Мар’їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове" та "Станиця Луганська".
Передісторія:
- Восени КПВВ на лінії зіткнення на Донбасі працювали з 7.00 до 18.30.
Українська правда