КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік

З 1 грудня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Контрольно-перевірочні заходи та пропуск через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00".

Деталі: Відзначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

На зимовий графік роботи перейдуть КПВВ "Майорське", "Мар’їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове" та "Станиця Луганська".

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