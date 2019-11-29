КПВВ на Донбассе переходят на зимний график

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00".

Детали: Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

На зимний график работы перейдут КПВВ "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская".

Предыстория: