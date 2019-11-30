"Российский" Крым: Apple пересмотрит политику в отношении "спорных территорий"

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Суббота, 30 ноября 2019, 09:33

Компания Apple решила пересмотреть свою политику в отношении обозначения "спорных территорий" после скандала с маркировкой аннексированного Крыма как территории РФ для российских пользователей.

Источник: DW.COM

Прямая речь прессекретаря Apple Труди Мюллер: "Мы изучаем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение об обозначении территорий на картах, и делаем соответствующие изменения в соответствии с законами.

Мы сделаем углубленный анализ принципов, которыми мы руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах, и, как результат, можем внести изменения в будущем".

Детали: Она также уточнила, что компания не делала никаких изменений в картах, которые отражаются за пределами России, а изменения в РФ были вынужденными из-за  закона, вступившего в силу в этой стране.

Предыстория: 

  • Компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.
  • Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.
  • Однако Apple Maps и Weather не показывают принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать их за пределами России.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.

Темы: Крым аннексия Росcия


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