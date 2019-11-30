"Российский" Крым: Apple пересмотрит политику в отношении "спорных территорий"

Компания Apple решила пересмотреть свою политику в отношении обозначения "спорных территорий" после скандала с маркировкой аннексированного Крыма как территории РФ для российских пользователей.

Источник: DW.COM

Прямая речь прессекретаря Apple Труди Мюллер: "Мы изучаем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение об обозначении территорий на картах, и делаем соответствующие изменения в соответствии с законами.

Мы сделаем углубленный анализ принципов, которыми мы руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах, и, как результат, можем внести изменения в будущем".

Детали: Она также уточнила, что компания не делала никаких изменений в картах, которые отражаются за пределами России, а изменения в РФ были вынужденными из-за закона, вступившего в силу в этой стране.

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