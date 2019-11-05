Підвищення зарплат освітянам будуть, але не такі як хотілось – Гончарук

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Вівторок, 5 листопада 2019, 01:25

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого збільшення заробітних плат освітянам не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання.

Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми намагались знайти максимально кошти для підвищення зарплат освітянам. Підвищення зарплат будуть, але далеко не такі, які нам хотілось би. 

Для того щоб забезпечити достатні підвищення, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання. Нам потрібно щоб економіка продукувала більше ресурсів, більше податків."

Нагадаємо:

  • 3 листопада Кабінет міністрів ухвалив проект держбюджету на 2020 рік до другого читання.
  • Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні КМУ, зазначив, що "Кабмін не знайшов коштів для підвищення зарплат вчителям."

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Гончарук Кабінет міністрів освіта


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