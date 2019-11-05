Підвищення зарплат освітянам будуть, але не такі як хотілось – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого збільшення заробітних плат освітянам не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання.

Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми намагались знайти максимально кошти для підвищення зарплат освітянам. Підвищення зарплат будуть, але далеко не такі, які нам хотілось би.

Для того щоб забезпечити достатні підвищення, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання. Нам потрібно щоб економіка продукувала більше ресурсів, більше податків."

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